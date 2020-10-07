Большинство работающих россиян недовольны размером зарплаты

Москва, 7 октября. Большинство работающих россиян недовольны размером своей зарплаты. К такому выводу пришли исследователи сервиса HeadHunter, результаты опроса которого поступили в распоряжение РИА Новости.

69% участников опроса указали, что зарплата их не устраивает. Еще 29% респондентов отметили, что размер оплаты труда их устраивает или устраивает частично. 3% опрошенных затруднились дать ответ.

Чаще всего те, кто недоволен зарплатой, работают в сферах науки и образования (81%), искусства и масс-медиа (80%) и продаж (77%). Что касается тех, кого размер оплаты труда устраивает, то больше всего таких работников встречается в закупках (37%), в IT-сфере (36%), а также в области безопасности (34%), медицины и фармацевтики (34%) и в автомобильном бизнесе (34%).

Также исследователи сделали разбивку по регионам. Самая высокая доля недовольных зарплатой россиян зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе (79%), а также в Ленинградской (78%) и Омской (77%) областях.

В опросе, который проводился во второй половине сентября, приняли участие 9514 соискателей. 4297 респондентов работали по найму в период прохождения опроса.

Ранее бывшая бортпроводница раскрыла реальные зарплаты стюардесс и пилотов. По ее словам, рядовой бортпроводник зарабатывает от 30 до 60 тысяч рублей.