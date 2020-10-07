Минобороны Армении заявило об обстреле Степанакерта ВС Азербайджана

Ереван, 7 октября. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в Facebook об обстреле Степанакерта ВС Азербайджана.

«Обстрел Степанакерта и других населенных пунктов Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика. — Прим. ФАН) продолжается», — написал представитель военного ведомства.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий, пишет Deita.ru.

Россия, как и многие страны, призвала Ереван и Баку немедленно прекратить огонь и приступить к мирному урегулированию конфликта. В Карабахе тем временем заявили ОБСЕ, что единственный действенный механизм восстановления мира в регионе, где уже более 30 лет идет конфликт, является признание независимости НКР, указал Infox.ru.