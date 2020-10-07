Украина опасается попасть в ловушку Китая

Киев, 7 октября. Киев должен избегать зависимости от китайских денег, чтобы не попасть в ловушку Пекина, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC News.

Украинский дипломат считает, что отказываться от отношений с китайской стороной, чтобы не ссориться с Соединенными Штатами, — абсолютно примитивный взгляд. По его словам, экономики США и Китая «так глубоко связаны, что дальше уже некуда». Глава МИД Украины добавил, что некоторые страны, которые выражают обеспокоенность по поводу возможного сближения Киева с Пекином, сами при этом совершенно спокойно торгуют с ним, в частности, государства — члены Европейского союза.

«Если кто-то считает, что решение — это давайте не будем иметь никаких отношений с Китаем, чтобы не ссориться с США, то это — абсолютно примитивный взгляд, который я категорически не разделяю», — указал Кулеба.

Он подчеркнул, что Киев будет развивать отношения с КНР, однако есть четкое понимание того, «насколько глубокого в этих отношениях мы можем зайти с точки зрения наших национальных интересов».