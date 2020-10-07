Директор школы высказалась о массовом падении детей в обморок на линейке

Великие Луки, 7 октября. Директор школы №7 в Великих Луках Наталья Демиховская, где сразу 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки, прокомментировала инцидент. По версии руководителя образовательного учреждения, ученики не падали в обморок. Об этом она заявила в беседе с Kp.ru.

По словам Демиховской, дети побледнели, однако самостоятельно дошли до кареты скорой помощи. При этом директор обратила внимание, что родители сами могли усугубить ситуацию.

«Когда мы увидели, что ребята бледные, стали подходить к ним и спрашивать: «Тебе плохо?», а тут еще и повышенный эмоциональный фон. Представьте, какое волнительное для них мероприятие», — сказала Демиховская.

Она также отметила, что после инцидента организаторы мероприятия приняли решение сократить и свернуть линейку, а также извиниться перед теми, кто не успел выступить. При этом директор обратила внимание, что в школе обучаются разные дети, среди которых есть те, кто имеет хронические заболевания.

5 октября во время линейки 13 школьников почувствовали недомогания и были экстренно госпитализированы. По информации источника ФАН, пострадавшие дети обучались в 6,8 и 11 классах. При этом версию с отравлением руководство школы исключает, поскольку завтрак в тот день был организован лишь для учеников 1 класса. Возможной причиной называется солнечный удар. По данному факту региональным СК возбуждено уголовное дело.