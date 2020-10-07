Калашникова пожаловалась, что богачи с Рублевки не могут помочь Ефремову

Москва, 7 октября. Богачи, проживающие на Рублевке, не могут помочь деньгами актеру Михаилу Ефремову, который сейчас находится в СИЗО. Об этом рассказала актриса Анна Калашникова изданию «Собеседник».

По словам артистки, в свое время она помогала футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Калашникова пыталась передавать находящимся в заключении спортсменам посылки, но не знала, что в тюрьме существуют требования к упаковке, а также лимит на передачи. Тогда Калашникова решила, что будет помогать финансово. Она заходила на сайт СИЗО «Бутырка», находила там лицевые счета Кокорина и Мамаева и отправляла им деньги.

«На эти деньги они могли дополнительно сходить в тренажерный зал, приняв там душ», — пояснила актриса.

Однако помочь таким же способом Ефремову Калашникова не смогла. Актриса и ее подруги с Рублевки собрали внушительную сумму для артиста, но найти лицевые счета заключенных на сайте СИЗО «Водник», в котором содержится Ефремов, им не удалось.

«Вероятно, именно в этом СИЗО нет такой функции. Мы все очень удивлены. Обычно такое практикуется во всех СИЗО. Мне вчера звонил один друг-бизнесмен. Он тоже столкнулся с подобной проблемой», — пожаловалась Калашникова.

Актриса сообщила, что она и другие желающие помочь артисту собираются съездить в СИЗО и все же выяснить, как перевести деньги.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон, водитель которого после аварии скончался в больнице. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Ефремов уже попросил суд смягчить приговор, передает Infox.ru.

Артист начал получать передачи практически сразу после того, как оказался в СИЗО. В первой посылке для Ефремова находились чай, сахар и сигареты, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».