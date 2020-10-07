Диетолог перечислила лучшие сочетания с творогом

Москва, 7 октября. Врач-диетолог Марият Мухина в интервью радио Sputnik рассказала, с чем лучше всего есть творог, чтобы он был еще полезнее.

Доктор медицинских наук отметила, что есть некоторые добавки, которые делают творог более полезным. Например, зелень, ягоды и сметана. По словам эксперта, творог с зеленью обладает большей ценностью, поскольку «еще присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины».

При этом стоит избегать добавления в творог сахара, соли и перца. Мухина указала, что перец и соль будут задерживать жидкость в организме.

«Когда мы добавляем в творог сахар, мы получаем калории, нарушение углеводного обмена. Все сладкие массы — для ленивых, обычно под добавками маскируется заниженное качество, а иногда и заменители молочного жира», — предупредила специалист.

Она также рассказала, как проверить качество купленного творога. По ее словам, капля йода позволит определить настоящий или искусственный творог.