Якутский оленевод выжил после атаки белого медведя

Якутск, 7 октября. Якутский оленевод оказался в больнице после нападения белого медведя. О происшествии сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району.

Дикое животное напало на мужчину на острове Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова, передают «Известия». Пострадавший оленевод относится к родовой общине коренных малочисленных народов Севера.

После встречи с белым медведем жителю Якутии понадобилась срочная медицинская помощь, но гражданская авиация не могла вылететь к нему. В результате глава ПУ ФСБ по восточному арктическому району направил на помощь пострадавшему вертолет Ми-8 с пограничным нарядом. Оленевода доставили в больницу поселка Тикси, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось о белой медведице, которая вместе с медвежатами вышла за едой к людям на Чукотке.