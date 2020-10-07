Байден заговорил о переносе дебатов с Трампом

Вашингтон, 7 октября. Следующий раунд теледебатов кандидатов в президенты США, проведение которого ранее было намечено на 15 октября, необходимо перенести, если Дональд Трамп к тому моменту не излечится от новой коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление в среду сделал оппонент действующего президента США, кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Если у него все еще будет COVID-19, нам не следует проводить дебаты», — сказал Байден.

Стоит отметить, что ранее президент США Дональд Трамп наоборот высказал желание и готовность участвовать во втором этапе дебатов. Об этом во вторник сообщил представитель предвыборного штаба главы Белого дома Тим Мертау.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена прошел 29 сентября в Кливленде. Второй назначен на 15 октября в Майами, третий — на 22 октября в Нэшвилле. После этого Байден сообщил журналистам, что готов принять участие в дебатах, если их проведение одобрят специалисты.