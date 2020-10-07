Ученые выяснили, сколько часов коронавирус сохраняется на коже

Москва, 7 октября. Заразность коронавируса на коже человека может сохраняться до девяти часов. К таком выводу пришли японские ученые после проведения исследований, пишет журнал Clinical Infectious Diseases.

Специалисты протестировали кожу скончавшихся людей, которая зачастую применяется в хирургии при пересадке кожи. Выяснилось, что на поверхности кожи вирус может сохраняться до девяти часов. Для гриппа этот срок не превышает двух часов.

Эксперты считают, что информация о жизнеспособности коронавируса на коже человека ляжет в основу разработки новых методов профилактики контактного заражения. Эти эксперименты также показали значимость гигиены рук и обработки других поверхностей, пишет «Вечерняя Москва».

Первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно, как отметил Infox.ru, опасная инфекция стала распространяться по всему миру. Ряд стран ввел ограничения для недопущения распространения коронавируса.

Ранее врач-инфекционист Галина Гольцман призвала заболевших коронавирусом тщательно следить за уровнем насыщенности крови кислородом.