Российские инженеры создают новый самозарядный пистолет

Москва, 7 октября. Предприятие Ростеха Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) планирует в инициативном порядке создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет. Об этом со ссылкой на пресс-службу института сообщает РИА Новости.

Проект получил название «Маркер». Основные детали и узлы в конструкции будущего пистолета российские инженеры собираются унифицировать с разработанными в рамках проекта «Аспид» спортивными пистолетами РГ120 и РГ120-1.

В пресс-службе ЦНИИТОЧМАШ отметили, что новый пистолет станет продолжением созданной в институте модульной стрелковой системы. Внешне он может напоминать существующие модели, но на стволе и затворе должна быть яркая окраска, позволяющая опознать образец как тренировочный.

«Пистолет будет надежным, простым и удобным в эксплуатации и техническом обслуживании. Назначенный ресурс работы — не менее 2 тысяч выстрелов. Дальность стрельбы – не менее 10 метров. Температурный режим — от минус 5 градусов Цельсия до плюс 30 градусов Цельсия» — подчеркнул начальник научно-исследовательского отделения стрелкового вооружения института Руслан Сидякин.

По его словам, конструкция деталей и узлов новой разработки должна исключать возможность стрельбы гражданскими и боевыми патронами стрелкового оружия. Кроме того, выстрел будет невозможен в ряде нештатных случаев, в том числе при падении заряженного оружия или самовоспламенении патрона от нагрева оружия при стрельбе.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что вооружение России превосходит зарубежные аналоги, а по некоторым характеристикам даже уникально.