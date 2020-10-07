Американские экономисты признали преимущество Азии перед остальным миром

Вашингтон, 7 октября. Азия имеет хорошие шансы на восстановление экономики после пандемии коронавирусной инфекции. В этом и заключается основное преимущество региона перед другим миром. К такому выводу пришли аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs, сообщает издание CNBC.

Решающую роль в данном случае играет географическое расположение и контроль над ситуацией, который азиатские страны смогли установить во время пандемии. Несмотря на то, что глобальная самоизоляция нанесла мощный удар по мировой экономике, уже виден своеобразный импульс для восстановления, считают аналитики.

На основании этого банк делает позитивные прогнозы на 2021 год. Также одним из плюсов, который может пойти на руку Азии, называется вероятная победа кандидата в президенты США Джона Байдена. Предполагается, что вместе со сменой власти изменится торговая политика Вашингтона. Стоит отметить, что отношения между Штатами и Китаем в последнее время заметно обострились.