Поклонники шокированы сходством беременной Подольской с Пресняковым

Москва, 7 октября. Певица Наталья Подольская, которая сейчас находится в положении, опубликовала в своем Instagram новое фото. Поклонники знаменитости были поражены сходством певицы с ее супругом Владимиром Пресняковым.

Подольская выбрала яркий наряд — на ней обтягивающее платье, которое подчеркивает ее живот, куртка большого размера и черная панама.

«В ожидании… зимы», — написала знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от свежего кадра беременной Подольской. Они отметили, что певица потрясающе выглядит, несмотря на отсутствие косметики.

Ряд интернет-пользователей были шокированы, увидев снимок певицы. По их мнению, исполнительница очень похожа на своего мужа.

«Не зря говорят, что со временем муж и жена становятся похожи! На фото беременный молодой Володя в женском обличии», — написала logunova_sv.

«Натали на мужа стала сильно похожа, даааа… Это круто! Счастья вам! Видимо, вновь сынишка, если идет отрицание дочки», — добавила zhelezko_natalie.

Интернет-пользователи в комментариях принялись также угадывать пол ребенка. Естественно, к единому мнению поклонники не пришли.