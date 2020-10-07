В Ялте горит военный санаторий

Ялта, 7 октября. Утром в среду в Ялте загорелась крыша военного санатория Краснознаменного Черноморского флота. В настоящее время огонь распространяется по кровле одного из корпусов, сообщает корреспондент ФАН с места события.

Известно, что сгоревшая крыша уже осыпается на верхний восьмой этаж. На данный момент на месте работают три автомобиля пожарных и другие экстренные службы. Подробности произошедшего выясняются.

Санаторий расположен в историческом центре Ялты рядом с набережной. Имеет три спальных корпуса и рассчитан на 589 койко-мест. О пострадавших пока информации не поступало.