Раскрыты реальные зарплаты российских стюардесс и пилотов

Москва, 7 октября. Бывшая сотрудница российской авиакомпании рассказал правду о зарплатах стюардесс и пилотов. Информацией экс-бортпроводница под ником Рушана поделилась на своей странице в соцсети TikTok.

По словам девушки, во всех организациях заработная плата членов летных составов зависит от «налета и оклада».

«Рядовой бортпроводник получает 30-60 тысяч рублей, старший бортпроводник — 60-100 тысяч рублей, второй пилот — 150-300 и командир воздушного судна — 300-600 тысяч рублей», — раскрыла цифры бывшая бортпроводница.

Также в видео девушка рассказала, что в бортпроводники охотнее берут мужчин, так как «на борту всегда нужен сильный пол среди экипажа».

Кроме того, автор видео развеяла миф об использовании смартфона в салоне самолета. По ее словам, в европейских странах пассажиров уже не просят отключать устройства во время полета.

Ранее эксперты подготовили рейтинг российских городов по уровню заработных плат. Для оценки ситуации в 100 крупнейших российских городах они рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора из 109 товаров и услуг.

По итогам первого полугодия 2020 года самые высокие зарплаты оказались у москвичей. В среднем житель столицы получает 103,1 тысячи рублей в месяц и может приобрести на эти деньги четыре стандартных набора товаров и услуг.