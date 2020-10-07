Инфекционист назвала самый неприметный признак развития коронавируса

Москва, 7 октября. Людям, заболевшим коронавирусной инфекцией, следует тщательно следить за уровнем насыщения крови кислородом. Дело в том, что болезнь может прогрессировать даже при отсутствии тяжелых симптомов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

В данном случае важно не пропустить развитие гипоксии — пониженного содержания кислорода в крови. Она может начинаться бессимптомно. Для постоянного мониторинга врач советует приобрести пульсоксиметр. Это специальный прибор, который позволяет измерять сатурацию, то есть уровень насыщения крови кислородом.

Отмечается, что в медицине есть такое явление, как «счастливая гипоксия». Его суть заключается в том, что больной с низкой сатурацией чувствует себя хорошо.

«Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу», — предупреждает врач.

Напомним, в Москве начинают усиливать карантинные мероприятия, связанные с пандемией коронавируса. Сергей Собянин приостановил действие льготного проезда для школьников и пожилых жителей столицы, а также обязал все предприятия города отчитаться о переводе сотрудников на удаленку. Об этом пишет издание «Известия».