Победительница «Голоса 60+» отреагировала на скандал из-за голосования

Москва, 7 октября. Победительница третьего сезона проекта «Голос 60+» Дина Юдина в беседе с Kp.ru прокомментировала спор телезрителей из-за результатов голосования.

Жительница Петербурга по итогам зрительского голосования набрала 59,6% голосов и заняла первое место. Мнение зрителей на официальной странице программы относительно результатов голосования разделилось. Некоторые из них посчитали, что победа в шоу должна была достаться Петру Таренкову, который занял второе место.

Юдина, комментируя скандал, заявила, что к критике относится по философски. Она до самого конца считала, что Таренков заслуживает победы большем, чем она, однако зрители решили иначе.

«Петр — профессионал. Я искренне за него болела. Но это же народное шоу. Победителя выбирает народ. И мое исполнение просто оказалось ближе к народу, нежели та оперная партия, которую исполнял Петр Владимирович», — сказала 91-летняя петербурженка.

При этом Юдина высоко оценила талант соперника. По ее словам, у Таренкова замечательный голос, а исполненная им песня была «шикарной».

«Но это не народное исполнение, а профессиональное, между этими понятиями огромная разница», — добавила победительница «Голоса».

Как пишет «Культуромания», Юдина предложила проводить шоу «Голос» отдельно для профессионалов и самодеятельности.