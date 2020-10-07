Сестра Ефремова рассказа о его состоянии в изоляторе

Москва, 7 октября. Сестра осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Анастасия описала его состояние и рассказала, в каких условиях артиста содержат в изоляторе. Об этом сообщает Kp.ru.

По словам Ефремовой, актеру ничего не угрожает, он находится в нормальной обстановке. Артист взял с собой пьесу, которую читает сокамерникам.

«За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!» — отметила сестра актера.

Она также рассказала, что Ефремов сильный и некапризный, может ходить в робе, «как угодно» спать, «что угодно» есть и «его это не сломает».

Сестра артиста добавила, что родственники намерены «вытащить» Ефремова из изолятора любыми способами.

«Наказан не Мишка. Наказаны мы. Дети, семья. Да вообще, честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня», — заключила сестра актера.

Ефремов признан виновником произошедшей 8 июня в Москве смертельной аварии. Пьяный артист за рулем джипа вылетел на встречную полосу. Внедорожник врезался в фургон, водитель которого позднее погиб.

В отношении актера возбудили уголовное дело. 8 сентября Пресненский суд вынес вердикт по делу артиста, Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.