Отечественные ученые могут лечить коронавирус в РФ по примеру Трампа

Москва, 7 октября. Курс лечения от коронавирусной инфекции, который ранее прошел президент США Дональд Трамп, вполне возможно провести в России. Часть препаратов уже есть в стране, а часть можно изготовить. Однако в ближайшие десять лет данные лекарства будут не из дешевых. К такому выводу пришла профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, сообщает РИА Новости.

Специалист отметила, что после начала лечения стало известно, что Трампу дали коктейль из противовирусных тел. На данный момент они находятся в США на стадии клинических испытаний, поэтому де-факто президент США стал одним из подопытных.

«Ему дали коктейль из двух моноклональных антител, которые сделаны инвитро (в пробирке), на базе клеток мышей, В-клеточная иммунная система которых заменена на человеческую. Эти антитела реагируют с антигенами SARS-CoV-2 и нейтрализуют его», — пояснила Баранова.

Профессор считает, что такие препараты могут быть безопасны и эффективны. Однако это будет очень дорогое лекарство, поскольку для производства самых простых моноклональных антител нужны специальные гибридные клеточные линии. Подобные технологии используются при лечении онкологии.

Предельной дешевизны такой препарат может достигнуть лишь лет через десять. На данный момент по цене можно ориентироваться примерно на препарат герцептин, стоимость которого в Москве начинается от 12 тысяч рублей.

Накануне Трамп подтвердил, что 15 октября планирует участвовать в дебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии, бывшим вице-президентом страны Джо Байденом. Об этом сообщает телеканал RT.