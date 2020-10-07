В Бишкеке произошли стычки дружинников и мародеров

Бишкек, 7 октября. Жители Бишкека объединились в дружины для защиты города. Они также рассказали о стычках с мародерами, пишет «Коммерсант».

Митингующие сторонники бывшего депутата Садыра Жапарова, собравшиеся возле гостиницы «Достук», направились к госрезиденции президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова на юге города, чтобы потребовать его отставки. По дороге они начали громить магазины, рестораны и торговые центры.

Группа дружинников через несколько кварталов остановила пеший марш сторонников Жапарова. Отмечается, что в некоторых частях города произошли стычки с мародерами.

Протестные акции начались в Бишкеке 5 октября, на следующий день послед парламентских выборов. По итогам голосования в парламент прошли четыре партии из 16, которые участвовали в выборах.