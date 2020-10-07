Неестественно помолодевшая Пугачева поставила фанатов в ступор

Москва, 7 октября. Фотография необычно помолодевшей российской певицы Аллы Пугачевой вызывала бурное обсуждение в социальных сетях. На снимке, который был опубликован на одном из фанатских аккаунтов в Instagram, подписчики с трудом узнали знаменитую исполнительницу.

На размещенном коллаже из двух снимков Пугачева предстает значительно помолодевшей, с объемными губами и ясным взглядом. Происхождение фотографии и год, когда она была сделана, не называется. Однако в комментариях фанаты уже предположили, что снимки могла быть сделаны много лет назад.

При этом другие подписчики пришли к выводу, что под образом Аллы Пугачевой авторы страницы пытаются выдать совершенно другую женщину, которая больше напоминает Ирину Аллегрову, чем Пугачеву.

«Необыкновенная женщина», «Красавица!», «Да, было время, но давно ушло», «Это не Алла», «Это кто?», «Это не Алла, совсем другой человек», «Ну, здесь Аллунчик вообще супер-супер!» — пишут фанаты Пугачевой.

Ранее Пугачева в черном платье с открытыми плечами покрасовалась в объятиях супруга, телеведущего Максима Галкина. Снимок, на котором пара, улыбаясь, позирует на камеру, появился в Instagram-аккаунте юмориста.