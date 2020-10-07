Обнаружена фатальная уязвимость медицинских масок

Лондон, 7 октября. Специалисты обнаружили, что, становясь влажными, медицинские маски теряют эффективность. Об этом сообщает Daily Star.

Вода снижает эффективность масок, так как ограничивает поток воздуха. Эта «фатальная» уязвимость может создать проблемы именно осенью из-за большого количества осадков, отмечают эксперты.

Бывший представитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с раком Кэрол Сикора предупредила о то, что влага делает медицинские маски пористыми. По ее словам, в сырую погоду уязвимы все типы таких защитных средств.

«Маски нужно регулярно менять, это особенно важно в сырую и влажную погоду», — подчеркнула Кэрол Сикора.

Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор посоветовал осенью чаще менять маски и следить, чтобы они оставались сухими.

Ранее ученые из Портсмутского университета (Великобритания) призвали отказаться от одноразовых медицинских масок, так как они могут быть опасны для здоровья и окружающей среды.

Эксперт предупреждают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе пластиковые отходы наносят урон окружающей среде. Например, употреблять фрагменты пластиковых масок в пищу по ошибке могут некоторые животные. Также пластик распадается на мелкие фракции, которые постепенно накапливаются в пищевых цепях.

Кроме того, неправильно утилизированные маски могут спровоцировать вспышку заражения коронавирусом среди сборщиков мусора, так как вирус способен сохраняться на их поверхности до семи дней.