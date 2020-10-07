Трамп рассекретит документы о его «сговоре» с Москвой

Вашингтон, 7 октября. Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить все документы, которые связаны с приписываемыми ему связями с Москвой. Об этом глава Белого дома написал в микроблоге Twitter.

Трамп назвал ситуацию с приписываемым ему «сговором» с Россией «единственным величайшим политическим преступлением в американской истории». Он отметил, что также будут обнародованы связанные со скандальной перепиской экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон документы.

Президент напомнил, что давно рассекретил всю информацию про его «сговор с Россией».

«К сожалению для нашей страны, люди действовали очень медленно, особенно учитывая, что это, возможно, самое большое политическое преступление в истории нашей страны. Действуйте!» — призвал Трамп.

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден обвинил действующего главу государства в предательстве американского народа, сообщает RT. Критике политик подверг решение Трампа прекратить консультации о мерах стимулирования экономики с демократами до всеобщих выборов 3 ноября.