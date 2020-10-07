В Верховной раде озвучили фактор, который приведет Украину к краху

Киев, 7 октября. Если команда действующего президента Украины останется у власти, она приведет страну к краху. С таким заявлением выступил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Вадим Рабинович на телеканале NewsOne.

Было отмечено, что страна на сегодняшний день переживает экономическую и социальную катастрофу. Это отражается и в последних новостях. В пример Рабинович привел заявление главы местного Кабмина Дениса Шмыгаля, который заявил, что через 15 лет пенсии в стране отменят, а также обнаружение «дыры» в «Нафтогазе» на миллиарды гривен.

«Речь уже не идет о победе какой̆-то партии, речь идет о выживаемости страны. Если мы не уберем «зеленых», то страна погибнет!» — сказал Рабинович.

Также политика возмутило отношение Европы, которая ранее заявила, что не является банкоматом для Украины. Рабинович обращает внимание, что западные политики забрали у Киева землю, поставили на предприятия своих «гастролеров» и убили банковскую систему.

Напомним, ранее телеканал RT со ссылкой на источник в партии «Батькивщина» заявил, что украинские власти могут прекратить выплачивать пенсии гораздо раньше. Там также обратили внимание, что своими словами премьер фактически призывает украинцев «копить деньги на старость» без надежды на государство.