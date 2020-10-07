Президенту России Владимиру Путину исполняется 68 лет

Москва, 7 октября. Президент РФ Владимир Путин отметит в среду 68-й день рождения, на эту дату у главы государства запланировано более 10 телефонных разговоров. Об этом со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

В первой половине дня у президента намечено более 10 международных телефонных разговоров. Путин также займется текущими внутренними делами. Однако остаток дня он традиционно проведет с близкими и друзьями.

«Что касается остатка дня, то, наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что в день 68-летия Путина выйдет финальная часть его интервью, в которой президент расскажет подробности о своей личной жизни, в том числе, о внуках.