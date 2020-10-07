Зрители «Пусть говорят» раскритиковали шоу за очередной выпуск о Конкиной

Москва, 7 октября. Телезрители скандального шоу «Пусть говорят» возмутились новым выпуском передачи, который был посвящен смерти дочери актера Владимира Конкина Софии. Главным героем программы в этот раз стал жених девушки Михаил Серов, которого родственники Конкиной считают причастным к гибели.

Сам отец отсутствовал в студии, однако были показаны фрагменты интервью, записанные с ним. При этом в комментариях под выпуском передачи на YouTube многие пользователи припомнили актеру, в чем в действительности могла заключаться причина гибели его дочери. Дело в том, что у мужчины давно наблюдались проблемы с алкоголем и тяжелый характер.

«Не верю в хорошие отношения Конкина с дочерью. 100% пила. Жаль Михаила, надо же так вляпаться», — высказывают мнение зрители.

Кто-то из них считает, что Конкиной передалось неумение пить. Карьера девушки якобы не сложилась, после чего в Интернете она познакомилась с мужчиной и пристрастилась к отдыху с алкоголем и таблетками. Однако в тот роковой день не рассчитала. Все остальное, по мнению пользователей Сети, является «муссированием темы для пополнения кошелька пафосного папаши».

В комментариях также потребовали от Конкина оставить в порядке жениха Софии, Михаила Серова.

Ранее скандальный блогер Лена Миро раскритиковала утонувшую в бассейне дочь актера Владимира Конкина Софию за эгоизм. По ее мнению, София перестала контролировать свою жизнь после развода с мужем. Она набрала кредитов и тратила больше, чем зарабатывала.