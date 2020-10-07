Ирина Пегова показала свою естественную красоту

Москва, 7 октября. Актриса Ирина Пегова порадовала поклонников солнечными снимками с минимумом косметики на лице. «Честные» фото артистка опубликовала в соцсети Instagram.

На снимках 42-летняя звезда позирует сидя в машине. Актриса одета в зеленый наряд, на лице Пеговой нанесен минимум косметики. В подписи к публикации звезда призналась, что почти каждый день проводит на крытом катке, и пожаловалась на нехватку солнца и тепла.

Артистка также отметила, что выбирает музыку для номера на тему мюзикл уже две недели, и попросила рекомендации у подписчиков.

Поклонники живо откликнулись на публикацию, к настоящему времени она уже набрала более 29 тысяч лайков. В комментариях подписчики восхищались естественной красотой Пеговой и признавались звезде в любви.

«Ирина, я вас просто обожаю. Вы такая классная. Веселая, красивая и вообще супер», «В лучах солнца, какая красивая», «Вы такая естественная красавица», «Реально красивая женщина»,— писали под фото поклонники.

Ранее Пегова удивила подписчиков фотографией после похудения. Поклонники отмечали, что артистка выглядит значительно более стройной, чем до начала пандемии. Некоторые фанаты отмечали, что актриса похудела чуть ли не вдвое.

По словам Пеговой, она добилась такого впечатляющего результата в борьбе с весом при помощи сбалансированного питания. Также она ведет очень активный образ жизни. Помимо походов в тренажерный зал, она тратит свободные от работы часы на бальные танцы.