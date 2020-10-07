Американец расчленил собственных родителей ради денег по страховке

Вашингтон, 7 октября. В США местный 32-летний житель Джоэл Гай-младший был приговорен к пожизненному заключению из-за жесткого убийства своих родителей. Мужчина расчленил тело отца, а потом решил сварить голову убитой матери на кухне в кастрюле. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Преступление было совершено еще в 2016 году, однако приговор был вынесен недавно судом в Теннесси. Американец был признан виновным в жестоком убийстве своих родителей: 61-летнего Джоэла Гая-старшего и 55-летней Лизы Гай.

По информации присяжных, он разделал тела своих родителей на куски, а после попытался скрыть улики в химическом растворе. Чтобы от тел было легче избавиться, молодой человек сварил голову собственной матери в кипятке. Он также пытался содрать кожу с трупов и распределить конечности по пластиковым пакетам.

«Убийца поместил части тела Лизы в одну, а Джоэла-старшего в другую, а затем покрыл их едким веществом и оставил там, чтобы они превратились в какое-то дьявольское рагу из человеческих останков», — поясняют присяжные.

Ранее в Афганистане 14-летняя девочка Камар Гюль убила двух боевиков. Так она отомстила им за убийство своих родителей. Инцидент произошел в провинции Гор. Талибы ворвались в дом семьи, чтобы казнить отца Камар за то, что он поддерживал официальное правительство Афганистана. Вместе с отцом боевики убили и мать девочки за то, что женщина пыталась защитить своего супруга. После этого девочка взяла автомат АК–47 и застрелила двух талибов, а также ранила еще нескольких боевиков.