Терапевт назвала основные причины возникновения «осенней хандры»

Москва, 7 октября. Терапевт, врач клиники «Твой доктор», семейный доктор Татьяна Романенко назвала основные причины возникновения «осенней хандры» и рассказала, как не скатиться в депрессию. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Если вы чувствуете себя в понедельник, как в пятницу, то в первую очередь необходимо определить, с чем связано такое самочувствие, это просто хандра от нехватки солнца, вас задавили стрессы или у этого состояния есть уважительные причины», — отметила Романенко.

На снижение жизненного тонуса способны повлиять несколько серьезных причин, для выявления которых необходимо провести исследования и анализы. В качестве одной из таких причин врач назвала воспалительный процесс, другой - нехватку витаминов или микроэлементов. В качестве третье причины осенней хандры Романенко назвала гормональные сбои, при которых может возникать апатия.

Если настроения нет, а результаты анализов не выявили проблему, можно говорить о неправильном образе жизни и недостатке движений, считает Романенко.

«Не надо сразу идти на физкультуру и бежать по дорожке целый час. Когда мы говорим о прогулках и физической активности, то это предполагает нормальную работу мышц», — подчеркнула врач.

Ранее врач-психиатр Андрей Хватков рассказал, чем осенняя хандра отличается от депрессии.