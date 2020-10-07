Вирусолог прогнозирует «застывание» числа заболевших COVID-19 в России

Москва, 7 октября. Результаты принятых против коронавируса мер будут видны через две-три недели, до этого момента число заболевших может застыть на сегодняшних цифрах. Об этом в беседе с НСН заявил инфекционист, вирусолог Николай Малышев.

Специалист напомнил, что сейчас усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, многих перевели на удаленную работу, пожилым людям предписана самоизоляция.

«Мы с вами результат этих мер увидим примерно в 20-х числах октября», — считает инфекционист.

По словам Малышева, до этого момента число заболевших может застыть на сегодняшних цифрах. Эксперт добавил, что сегодня госпитализируют больше пациентов, чем выписывают, однако система российского здравоохранения к этому подготовилась.

Инфекционист считает, что на данный момент нет необходимости вводить жесткие ограничения.

«Если люди будут делать то, что должны, то не надо никакого дальнейшего усугубления ограничений», — отметил вирусолог.

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков ранее выразил мнение, что рост числа случаев заражения коронавирусом «будет идти еще недели две-три». По его мнению, ситуация стабилизируется к концу октября и до конца января пойдет на спад.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, основной причиной роста числа заболевших коронавирусом в Москве является несоблюдение масочного режима и социальной дистанции.