Во время походов по магазинам вы наверняка обращали внимание на брюки в клетку. Однако не каждая модница решится на покупку такой вещи, поскольку этот принт можно назвать довольно коварным. Брюки в клетку нужно не только уметь грамотно сочетать с другими вещами, но и правильно их носить. Поэтому мы решили разузнать о всех модных нюансах и узнать, как же носить такую одежду, с чем ее сочетать, как правильно подобрать аксессуары и выбрать правильный размер.

Актуальность выбора

Брюки в клетку можно назвать по-настоящему универсальной вещью. Они как маленькое черное платье должны быть в гардеробе каждой современной девушки. И ведь действительно, принт довольно универсальный, поскольку такие брюки можно надевать на работу в офис, на торжественное мероприятие, на романтическую прогулку или на встречу с друзьями. В любом случае образ будет стильным и интересным.

И несмотря на то, что этот принт появился на подиумах уже несколько лет назад, дизайнеры до сих пор продолжают его использовать в своих новых коллекциях, закрепляя за ним статус базового и одновременно элегантного.

Виды клетки

В беседе с нашим изданием художник-стилист, дизайнер Юлия Беляева рассказала, что клетка бывает несколько видов, каждый из которых подходит к не только к определенному типу фигуры, но и к мероприятию. Выделим три основных типа клетки:

• мелкая;

• крупная;

• шотландская.

Мелкая клетка отлично подойдет для офиса. Модели прямого кроя хорошо освежают образ и привносят в него свой особый шарм. Поэтому на работу, важное совещание или деловую встречу можно смело надевать зауженные или прямые брюки в мелкую клетку.

Крупная клетка довольно коварна, поскольку этот принт придает фигуре объем. Сразу скажем, что обладательницам пышных форм этот вариант клетки противопоказан. А вот очень худеньким девушкам наоборот лучше отдать предпочтение именно крупному варианту.

«Крупная клетка визуально полнит, потому больше подходят стройным женщинам или женщинам с типом фигуры треугольник».

Ну а если вы хотите выбрать стильную модель, но торжественное мероприятие, то смело берите шотландскую клетку. Такие брюки привносят в образ особый колорит, делая его и элегантным и дерзким одновременно.

Стоит отметить, что каждый из этих видов принта будет по-своему смотреться на разных фасонах брюк — зауженные, клеш, укороченные, классические и много-много других. Подбирайте, примеряйся и не бойтесь экспериментов!

С чем носить и сочетать

Несмотря на всю универсальность, к клетке нужен особый подход. Ведь неправильно подобранная блузка или обувь могут полностью испортить образ и испортить вам настроение. Поэтому мы узнали, с чем же можно сочетать брюки в клетку.

Начнем с обуви. В зависимости от длины и стиля самих брюк вы можете надеть кроссовки, ботильоны на высоком каблуке, балетки или грубые ботинки на высокой подошве. Современная мода позволяет создавать самые смелые образы, которые покажут бунтарский или же романтический настрой.

Широкие и длинные брюки можно вписать как в деловой, так и в повседневный образ. В зависимости от времени года их можно сочетать с майками, свободными свитерами и длинными пиджаками. Укороченный вариант клетчатых брюк отлично сочетается с однотонными свитерами, кардиганами и жакетами. Однако здесь есть один нюанс — такой фасон больше подходит высоким и стройным девушкам.

Самыми безопасными и беспроигрышными вариантами станут серые брюки в сочетании с однотонной светлой футболкой, легкой блузкой, пуловером или лаконичным кардиганом. Цвет и фактуру ткани лучше подбирать исходя из своего цветотипа.

Советы эксперта

Зачастую при выборе вещей даже при соблюдении элементарных модных правил вы можете столкнуться с тем, что новые покупки не сочетаются с вашими любимыми вещами. Особенно это касается брюк в клетку. Поэтому дизайнер поделилась с нами некоторыми секретами и дала пару советов, как же избежать этой неприятной ситуации и правильно подобрать клетчатые брюки.

«Первое правило при выборе брюк из клетки — чтобы они были по размеру, если они малы — принт будет деформироваться, а если у вас не идеальная фигура, лучше вовсе избегать сильно облегающих моделей».

Чтобы образ был гармоничным, не стоит перегружать его принтами. Сделайте акцент именно на клетку, а верх оставьте однотонным. Это может быть свободная рубашка, водолазка или свитер мелкой вязки. Также можно подобрать интересные аксессуары, подходящие по цвету.

«В холодное время носим брюки с водолазкой, рубашкой, блузой, лаконичный свитером, кардиганом, пуловером или модным вязаным жилетом. Также можно добавить яркий верх, который будет перекликаться с цветом клетки».

Дизайнер отметила, что клетка — вне сезона. Ее можно носить как летом, так и зимой. Разница только в тканях и фасоне. Поэтому если вы очень любите этот принт, то вам не придется откладывать его до следующего сезона. Смело ищите в магазине то, что вам подходит.

Что касается верхней одежды, то она подбирается исходя из стилистического направления образа. Это может быть жакет, пальто, тренч, полупальто, косуха, дубленка, пуховик и экошуба.

Как оказалось, подобрать себе правильную и красивую одежду не так-то сложно. Главное следовать определенным правилам и не бояться менять свой образ