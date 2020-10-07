Перечислены последствия попыток узнать ваше имя в чужой телефонной книге

Москва, 7 октября. Руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов заявил, что существуют несколько приложений, которые позволяют определить ваш никнейм в телефонной книге другого абонента. Однако ими пользоваться не стоит исходя из соображений информационной безопасности. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм».

По словам Куканова, самым ярким примером такого приложение является программа GetContact, которая была популярна пару лет назад. Изначально сервис создавался для того, чтобы вычислить спам-звонки. Но после люди стали использовать его для того, чтобы узнать, как они записаны в телефонных книгах своих друзей.

Эксперт не рекомендует пользоваться данными приложениями. Причина этого заключается в алгоритме их работы. Дело в том, что программа требует предоставить доступ к списку контактов, а после загружает данную информацию на свои сервера.

«Это логика работы приложения, иначе оно не сможет узнать, кто у кого как записан. При это сами люди, записанные у вас в телефоне, даже не узнают о том, что вы кому-то «слили» их контакты. Это принципиальное отличие от других категорий приложений – здесь вы делитесь не только своими данными, но и данными ваших знакомых», — пояснил специалист.

При этом стоит отметить, что нередко такие сервисы могут передавать данные клиентов поставщикам услуг или партнерам.