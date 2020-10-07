В Раде рассказали, как из Украины «вымывают» миллиарды долларов в пользу США

Киев, 7 октября. Депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил о «вымывании» из Украины 13 миллиардов долларов в пользу США. Об этом сообщает портал «Русская весна».

Парламентарий отметил, что США ввели санкции против него и других граждан Украины из-за обнародования доказательств «вымывания» миллиардов долларов. По словам парламентария, у него имеются документы, подтверждающие факты многочисленных вмешательств во внутреннюю политику Украины со стороны Вашингтона.

Он также отметил, что НАБУ предоставили правоохранительному отделу посольства США личные данные бывшего генерального прокурора страны Виктора Шокина и другую конфиденциальную информацию.

Деркач считает, что украинская правоохранительная система в настоящее время парализована реформами и ее представители «откровенно боятся проводить объективное расследование», так как ожидают окончания выборов в США из опасения обвинений во вмешательстве в выборы.

Говоря о деятельности компании «Burisma холдинг», Деркач заявил, что имеет доказывающие выведение 13 миллиардов долларов в пользу США факты.

«Эта компания отмывала средства украинских налогоплательщиков, выводила деньги в офшоры и после этого оплачивала через счета Burisma на банк «Морган Стенли», эти платежи у нас есть, и мы их показали», — отметил депутат.

Он заверил, что планирует сделать все возможное для расследования коррупционных фактов, которые ему удалось выявить.

«Фактически в Украине построена система с участием правоохранительных органов НАБУ, с участием отдельных представителей дипломатического корпуса, которые позволяют дальше «доить» граждан Украины. Помощник Байдена Амос Хохстайн продолжает оставаться в Нафтогазе в наблюдательном совете, а Нафтогаз продолжает пытаться повышать цены для украинских граждан», — заключил политик.

Ранее Деркач подал в суд на МИД Украины из-за бездеятельности министерства относительно вмешательства Вашингтона во внутренние дела страны, сообщает RT. Депутат также просил обязать ведомство внести официальное заявление о недопустимости такого вмешательства в течение пяти дней с момента вступления в законную силу решения суда.