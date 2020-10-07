Назван способ идентифицировать звонки с неизвестных номеров

Москва, 7 октября. Нередко нам на мобильный телефон поступают звонки с неизвестных номеров. Это могут быть как коллеги или родственники, так и мошенники. Для того чтобы определить, кто звонит, существует ряд специальных приложений. Об этом агентству экономической информации «Прайм» рассказал заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин.

«Специальные мобильные программы позволяют узнать информацию о входящем номере и убедиться, спам это или же нет. Популярностью у рядовых обывателей пользуются такие приложения, как Яндекс, Truecaller и Kaspersky Who Calls», — пояснил Аверин.

Также специалист отметил, что данные приложения весьма удобны в использовании и настройке. Однако они все равно не могут давать полноценной гарантии того, что подозрительный номер будет определен. Дело в том, что часто мошенники могут использовать одноразовые номера, которые не всегда во время попадают в «черный лист» и помечаются как спам.

Ранее аналитик-исследователь цифровых продуктов АНО «Российская система качества» Эльвина Насибулина рассказала, как можно защититься от SMS-мошенников, способных отправлять на смартфон сообщения с вирусными программами. Так, например, эксперт рекомендовала сначала внимательно изучить содержимое сообщения в окне push-уведомления.