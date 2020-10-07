Поклонники Дарьи Мороз пришли в восторг от ее пикантного снимка

Москва, 7 октября. Актриса театра и кино Дарья Морозова продемонстрировала своим поклонникам длинные и стройные ноги, поразмышляв на своей странице в Instagram об усталости на работе.

Бывшая супруга режиссера Константина Богомолова, откинувшись на спинку кресла, сделала снимок, подняв камеру над собой.

«Чайка-марафон! Три спектакля за неделю… И это больше, чем мы сыграли в общей сложности до пандемии. Спектакль-вампир. Никогда я не отдавала столько энергии в один присест… И опустошенность огромная. Никак пока не получается распределиться и это очень токсично», — подписала она снимок.

При этом фотография получилась достаточно откровенной: Мороз предстала перед подписчиками в белом топе и красной тунике, которая лишь слегка прикрывает ее тело. Артистка скрестила стройные ноги, скрыв лишнее.

Подписчики захвалили любимую актрису, оставив огромное количество комментариев под фото.

«Очень интересно и очень круто! Неожиданно увидеть тебя в таком. Ты, как всегда, шикарна» — пишет пользователь под ником ivoloci.

«Прекрасная как день, таинственная как ночь», — восторгается актрисой kokurin_anton_.

«Ваша улыбка — лучше любого драгоценного камня», — добавил i_sevostyanchuk.

Телеведущая Эвелина Хромченко была не многословна и под фото оставила три смайла «огонь».