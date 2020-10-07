В США рассекретили данные о планах Клинтон обвинить Трампа в связях с РФ

Вашингтон, 7 октября. Глава Национальной разведки Джон Рэтклифф рассекретил во вторник материалы о возможных планах экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон обвинить Дональда Трампа в сговоре с РФ в 2016 году. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По сведениям телеканала, рассекречены «рукописные заметки» экс-руководителя Центрального разведывательного управления Джона Бреннана.

«Сегодня по указанию президента [США] Трампа я рассекретил дополнительные документы, касающиеся текущей деятельности Конгресса по осуществлению надзора и проведению разбирательства», — отметил Рэтклифф.

По данным телеканала, заметки были сделаны после того, как перед выборами 2016 года Бреннан представил действующему в то время президенту США Бараку Обаме некие материалы, которые могут свидетельствовать о согласии Клинтон «очернить» Трампа с помощью «раздувания сандала вокруг утверждений о вмешательстве российской спецслужбы».

Ранее Трамп подтвердил, что планирует участвовать в дебатах с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, сообщает RT. Глава государства также заверил, что прекрасно себя чувствует.