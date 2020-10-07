Волочкова показала силовое упражнение для укрепления мышц тела

Москва, 7 октября. Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она делает необычное силовое упражнение на тренажере. Как рассказала 44-летняя танцовщица, свободное от выступлений время она уделяет не только растяжке и знаменитому шпагату, но и укреплению мышечного каркаса.

«До и после репетиции упражнения на тренажерах с весом помогают поддерживать тонус мышц. Сегодняшний мой день, как и каждый другой, начался активно», — написала Волочкова.

За сутки видео Волочковой, сделанное в спортзале, посмотрели более 25 тысяч человек. Стоит отметить, что это не первое необычное видео, которым балерина радует своих подписчиков. Ранее в ее аккаунте появился ролик, на котором она показала своего возлюбленного. По ее словам, мужчина «молодой, стройный, красивый».

Он отличается прекрасным чувством юмора и порядочностью. Балерина отметила, что ее избранник «бесконечно сексуальный». На опубликованном ролике Волочкова сидит во дворе своего дома и играет с мужчиной в армрестлинг.