Мегастройки станут основой плана развития российской инфраструктуры

Москва, 7 октября. Правительство РФ предлагает заменить федеральные проекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на конкретные мегастройки, сообщают «Известия».

Информация об этом содержится в протоколе совещания, которое прошло у первого вице-премьера Андрея Белоусова с участием вице-премьера Марата Хуснуллина, помощника президента Игоря Левитина и министра транспорта Евгения Дитриха.

Сейчас в комплексный план входят девять федеральных направлений общего плана. К примеру, «Морские порты России» или «Европа — Западный Китай». Власти предложили заменить проекты на конкретные мегастройки. Это, например, развитие морских портов или Севморпути, развитие БАМа–Транссиба, региональных аэропортов и прочее.

По данным источника издания, федеральные проекты, которые планируется исключить из комплексного плана, не будут отменены, а перейдут в нацпроекты и другие программы.

«Говорить о сокращении финансирования, сравнивая с прошлой редакцией, нельзя. То, что уходит, — уходит с финансированием», — подчеркнул источник.

Эксперты полагают, что подобные изменения помогут «намного более гибко управлять федеральными деньгами, крайне ограниченными сейчас»: гораздо проще оценить итоги конкретной стройки, чем широкого направления.

В Минтрансе новшества пока не стали комментировать, поскольку они еще не утверждены.