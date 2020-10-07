Онлайн-шоппинг для россиян может стать дороже

Москва, 7 октября. Цены в онлайн-магазинах могут вырасти на 5%, предупредил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в письме председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной. Как пишет газета «Известия», ТПП просит вернуть сниженную комиссию за эквайринг в 1% при покупках в Интернете, чтобы избежать повышения цен.

Центробанк ограничил максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам с 15 апреля по 30 сентября. Ранее комиссия по бесконтактным операциям в Сети составляла от 1,2% до 2,2% в зависимости от типа карты или категории товара. Из-за пандемии коронавируса, дистанционная торговля стала более востребованной как для населения, так и для предприятий.

Готовящееся повышение комиссии для интернет-магазинов за оплату картами, которое хотят провести банки, может негативно сказаться на онлайн-бизнесе, говориться в письме ТПП. В первую очередь, это приведет к росту цен. По словам председателя комитета ТПП по развитию электронной коммерции Алексея Федорова, цены в онлайн-магазинах могут подняться на 5%.

«В онлайн-ритейле это было особенно актуально, так как довольно большая доля продаж приходится на платежи по картам. Некоторые ритейлеры и вовсе ввели предоплату онлайн заказов благодаря новой мере регулятора», — отметил Алексей Федоров.

По мнению замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, сохранение стоимости эквайринга для онлайн-платежей по льготной ставке 1% «крайне целесообразно».