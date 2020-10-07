Любая современная модница всегда хочет быть неотразима. Самые актуальные аксессуары, правильно подобранная одежда и обувь, ухоженные волосы, безупречный макияж и, конечно, маникюр. На руки невозможно обратить внимание, поэтому они должны быть ухоженными, а ногти аккуратными. Но зачастую девушки сталкиваются с такой проблемой, как недостаток времени, и им приходится выбирать — либо незаметно убежать с работы ради похода в салон, либо отсутствие покрытия на ногтях. К счастью сейчас в магазинах появилось все для качественного маникюра, а значит сделать его можно на дому. Мы решили задать вопросы профессионалу и узнать, как сделать аккуратны маникюр гель-лаком в домашних условиях.

Что это такое

Сейчас на прилавках можно увидеть огромное количество разнообразных бьюти-средств для ногтей. Но какое же из них более современное и держится лучше всего? Как нам рассказала владелица одного из салонов сети Wax & Nails Анна Шевчук, гель-лак от обычного геля отличается не только составом и плотностью. Как оказалось, он считается более эластичным материалом, который при нанесении ложится более тонким слоем. Поэтому все остановили свой выбор на гель-лаках, а гель используют исключительно для наращивания.

Кроме того, гель-лак гораздо легче снять. Для этого используются специальные средства, которые за несколько секунд размягчают покрытие, после чего его легко счистить с ногтя. А вот с гелем дела обстоят немного сложнее, ведь для того, чтобы полностью очистить от него ногтевую пластину, придется спилить его специальным аппаратом. В противном случае самостоятельное снятие может обернуться сильным повреждением и даже нагноением.

Так что можно сделать вывод, что гель-лак представляет собой нечто среднее между привычным гелем и обычным лаком для ногтей, и при этом имеет массу приятных бонусов:

• стойкость;

• идеально ровное покрытие;

• глянцевый блеск;

• большая цветовая палитра;

• возможность сделать на ногтях интересный дизайн.

Мы также поинтересовались у эксперта, как же выбрать хороший гель-лак, который не обладает неприятным запахом и не вызывает аллергии.

«Гель-лаки не сильно отличаются составом, даже китайские производители делают их неплохо. Конечно, как и везде, есть и более премиальные марки, они могут быть даже гипоаллергенные, но их цена соответственно очень высокая. Так, Китай можно купить за 300 рублей, как премиальная марка обойдется в 1500 рублей за одну баночку».

Подготовка к нанесению

Для того чтобы маникюр получился красивым и идеальным, ногтевую пластину нужно хорошенько подготовить. Но сперва нужно решить, какой маникюр вы будете делать. Есть несколько видов этой процедуры:

• обрезной — здесь для обрезания кутикулы используются щипчики и маникюрные ножницы;

• аппаратный — кутикулу удаляют специальным прибором, который аккуратно спиливает ее и сразу же шлифует поверхность;

• европейский — этот вид ухода за ногтями наиболее безопасный, поскольку кутикулу только отодвигают апельсиновыми палочками.

Все зависит от того, какие инструменты у вас есть дома. По словам эксперта, сейчас в магазинах представлен огромный ассортимент товаров для маникюра, поэтому на дому он может проводиться как с предварительным замачиванием, так и на сухую кожу. При этом технику можно выбрать любую.

После того как кутикула будет обрезана, ногтю нужно будет придать правильную форму. Стоит отметить, что гель-лак нельзя использовать для наращивания длины, поэтому советуем сразу определиться с формой и длиной ногтя. Если до этого на ногтях было старое покрытие, его нужно тщательно убрать, чтобы в дальнейшем избежать отслоений и сколов на новом маникюре.

Какие инструменты нам понадобятся

Качество маникюра, выполняемого в домашних условиях зависит не только от мастерства, но и от наличия всех необходимых средств и инструментов. Поэтому позаботьтесь заранее, чтобы у вас был весь набор. В него входят:

• УФ-лампа — если ее не будет, то маникюр с использованием гель-лака, к сожалению, сделать нельзя. Дело в том, что она обеспечивает застывание лака тщательно просушивая каждый слой. Чтобы достичь хорошего и быстрого затвердения покрытия, нужно приобрести лампу мощностью не ниже 36 Вт.

«Лампы для сушки гель-лака тоже бывают разные, но для домашнего использования очень дорогую брать не стоит. Можно остановить свой выбор на LED-лампе, которая будет хорошо сушить гель-лак всего за 30 секунд».

• базовое покрытие — основа маникюра и один из самых важных этапов. Именно это покрытие отвечает за стойкость маникюра и защиту ногтя от пагубных воздействий;

• топовое покрытие — завершающий этап, который наносится в самом конце. Существует два вида: матовый и глянцевый. Тут уже выбор зависит напрямую от вас, экспериментируйте;

• гель-лаки понравившихся вам цветов и оттенков;

• обезжиривающая жидкость – средство, удаляющее жир с поверхности ногтя;

• безворсовые салфетки, а если их нет, то другая мягкая ткань. Тут стоит отметить, что ватные диски лучше не использовать, поскольку ворсинки, оставшиеся на ногте могут испортить внешний вид маникюра;

• маникюрные ножницы, пилки, щипчики, баф и апельсиновые палочки;

• все для дизайна — стразы, различные наклейки, трафареты или глитер;

• питательное масло для кутикулы — его наносят сразу после того, как маникюр будет полностью закончен. Так вы поможете раздраженной коже вокруг ногтя быстро восстановиться и сохранить свою эластичность.

Все подготовленные инструменты лучше держать под рукой. Так вы с легкостью сможете исправить недочеты и сделаете процесс маникюра простым и увлекательным.

Как наносить гель-лак

Приступаем к одному из самых важных этапов маникюра — нанесению. Здесь важна особая техника, которая существенно отличается от нанесения обычного лака. Эксперт во время интервью посоветовала новичкам обрабатывать по одному ногтю, чтобы гель не затекал на кожу или под кутикулу.

Итак, приступим. Для начала обезжирьте поверхность ногтя и дайте ей подсохнуть. После чего тонким слоем нанесите базовое покрытие. Уделите внимание боковым зонам и пространству около кутикулы. Излишки базы по краям можно аккуратно удалить апельсиновой палочкой, после чего поместите руку в лампу и просушите 30 секунд.

Следом наносится цвет. Поставьте капельку гель-лака рядом с основанием ногтя, затем слегка надавив на кисть растяните покрытие по всей поверхности ногтя. Обращайте внимание на кутикулу! На ней не должно быть геля. Если линия цвета получилась очень далеко от этой зоны, кистью можно слегка придвинуть гель. Излишки уберите апельсиновой палочкой и просушите покрытие в лампе от 30 секунд до минуты. Старайтесь делать слои тонкими, так вы сможете избежать сколов и трещин на покрытии, появляющихся спустя время. Вероятнее всего цвет придется наносить в два слоя, поэтому тщательно просушите каждый из них.

Вы на финишной прямой! Осталось нанести топовое покрытие, аккуратно удалить его излишки с кожи и хорошенько просушить в лампе. Липкий слой снимается обезжиривающей жидкостью, затем на кутикулу наносится питательное масло. Маникюр готов. Если вы хотите украсить свои ногти стразами, то не стоит их крепить на топовое покрытие. Лучше заранее приобретите специальный клей, который отлично удерживает ногтевой дизайн и не портит его внешний вид.

Идеи маникюра

Модные тенденции очень часто меняются. К примеру еще недавно все современные модницы гонялись за покрытием с гелем «кошачий глаз», а сейчас в тренде длинные ноготки покрытые нежным нюдом.

Однако любительницам френча не стоит беспокоиться — их предпочтение всегда будет актуальным и беспроигрышным вариантом. Тем более френч можно легко сделать при помощи гель-лака в домашних условиях.

Хорошая новость и для тех, кто любит видеть на своих ногтях яркие и сочные оттенки, ведь сейчас производители гель-лаков балуют нас самыми разными и необычными цветами. Матовые, блестящие, неоновые и меняющие цвет в зависимости от температуры — все это вы можете выбрать самостоятельно.

Привнести в маникюр нотку волшебства поможет втирка. Даже самый скучный по вашему мнению цвет заиграет новыми красками, если его дополнить втиркой с неоновым отливом. Ногти будут выглядеть современно и очень интересно.

Как оказалось, процесс создания маникюра при помощи гель-лака в домашних условиях довольно прост. Главное следовать определенным правилась и не бояться ошибок. Только так вы добьетесь идеального результата