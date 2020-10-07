Ученые развеяли популярный миф о собаках

Будапешт, 7 октября. Люди и собаки по-разному визуально воспринимают друг друга, последние не могут сконцентрировать внимание на человеческом лице. Как сообщает «Мир 24», к такому выводу пришли ученые из Венгрии.

В эксперименте участвовали 20 собак и 30 человек, которым показывали ролики с лицами людей и собачьими мордами. Ученые отслеживали реакцию с помощью магнитно-резонансной томографии.

В результате исследования выяснилось, что собаки активнее воспринимают изображения сородичей, тогда как лица людей подают в их мозг менее интенсивный сигнал. Не было изменений даже если животным показывали фотографию затылка человека: ни одна область мозга, связанная со зрением, в этот момент у собак не активизировалась.

По мнению ученых, исследование поможет глубже проникнуть в тайны мозговой деятельности животных.

Как сообщает Journal of Neuroscience, один из авторов исследования Аттила Андикс, исследователь поведения животных из Университета Этвеш Лоранд в Будапеште, добавила, что собаки считывают эмоции людей, отраженные на лице. Но наибольшее значение для них представляют жесты и голосовые сигналы.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил письмо главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением ввести обязательные курсы кинологов для владельцев собак крупных пород, передавал RT. Он подчеркнул, что при неумелом воспитании собака может быть угрозой не только для посторонних людей, но и для самого хозяина.