Адвокаты осужденного в США Евгения Никулина обжаловали приговор суда

Москва, 7 октября. Адвокаты гражданина России Евгения Никулина, который был приговорен в США более чем к семи годам заключения по делу о взломе соцсети LinkedIn и серверов Dropbox, подали на апелляцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление в Девятый окружной апелляционный суд в Калифорнии

Власти США обвиняют россиянина в незаконном получении доступа к данным различных сайтов, среди которых – социальная сеть LinkedIn и сервера компаний Dropbox и Formspring. По версии обвинения, Никулин украл примерно 117 миллионов имен пользователей, чтобы потом продать их.

Никулин был задержан в Праге чешской полицией в сотрудничестве с ФБР 5 октября 2016 года. В марте он был выдан в США, хотя уже в апреле конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом. Американский суд приговорил Никулина к 7 годам и 4 месяцам тюрьмы.

Адвокат задержанного утверждал, что агенты ФБР оказывали на его клиента давление, заставляя взять на себя ответственность за взлом почты Демократической партии в ноябре 2016 года. До начала психиатрической экспертизы Никулин содержался как опасный преступник, занимая одиночную камеру.