Поклонники осудили Валерию за «чрезмерную худобу» и «молодежный гардероб»

Москва, 7 октября. Известная под псевдонимом Валерия певица, поп-звезда Валерия Перфилова поделилась с подписчиками очередными фото. Подписчики исполнительницы в Instagram высмеяли звезду за чрезмерную худобу и «одежды не по возрасту».

В свои 52 года Валерия выглядит превосходно, только ее поклонников расстраивает фигура звезды. Женщине рекомендуют поправиться, а также прикрыть чересчур худые колени.

Причиной для недовольства послужил снимок, который певица опубликовала в Instagram. Певица улыбается, под фотографией размещена жизнерадостная подпись, в которой артистка рассказывает, какое счастье иметь в окружении единомышленников и настоящих профессионалов среди них.

«Как приятно, когда рядом с тобой находятся единомышленники. Когда профессионалы еще и люди хорошие, то это вообще счастье», — написала Валерия.

Правильно посыл восприняли не все подписчики. Поклонников «зацепил» внешний вид звезды. Фолловеры отмечали слишком худые колени на фоне молодого лица и говорили о неестественной худобе, которая прибавляет исполнительнице возраст. Подписчики отмечали несуразность длинных носков и другие особенности гардероба звезды.

«Что с коленочками? Почему такие остренькие, от занятий?», «Колени добавляют вам возраста, слишком худые, у молодых женщин таких не бывает», «Такие коленочки надо прятать, а не выставлять. Вызывают жалость», «Ноги нужно прятать, время прошло», — писали фанаты.

Ранее Валерия опубликовала в Instagram архивное фото со съемок клипа. Поклонники назвали снимок вульгарным.