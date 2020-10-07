Озвучены сроки роста числа заболевших коронавирусом в России

Москва, 7 октября. Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, как долго будет наблюдаться рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в России. Его слова приводит ТАСС.

«Увеличение будет идти еще недели две-три, потом все это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», — рассказал он.

По его словам, полностью коронавирус никуда не исчезнет. Так как сезонность у вируса пока не выявлена, случаи заболеваемости будут регистрироваться в дальнейшем.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что постепенное снижение прироста новых случаев коронавируса в РФ должно произойти после выхода на плато в октябре.

По словам Малеева, в ближайшее время уровень заболеваемости еще немного вырастет, а потом ситуация выйдет к плато, после чего начнется постепенное снижение. При этом число новых случаев опасной инфекции вряд ли дойдет до пика.