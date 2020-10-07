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Опубликованы фото последствий обстрела столицы НКР

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Опубликованы фото последствий обстрела столицы НКР

Ереван, 7 октября. Минобороны Армении сообщило о ракетном обстреле столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте.

Оборонное ведомство распространило фотографии, на которых запечатлены последствия обстрелов. На снимках видно, что серьезно повреждены жилые дома.

Опубликованы фото последствий обстрела столицы НКР

Опубликованы фото последствий обстрела столицы НКР

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что обстрелу подвергся не только Степанакерт, но и город Шуши, который находится в 11 километрах от столицы НКР, на автодороге Степанакерт — Горис. 

Опубликованы фото последствий обстрела столицы НКР

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Армении и Азербайджане было введено военное положение и объявлена мобилизация. 1 октября президенты России, США и Франции призвали немедленно прекратить боевые действия в регионе.

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