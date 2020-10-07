Айзе Анохиной предстоит операция на желудке

Москва, 7 октября. Бьюти-блогеру Айзе Анохиной предстоит операция по удалению образования в желудке. Об этом бывшая супруга рэпера Гуфа сообщила на своей странице в Instagram.

Анохина сообщила поклонникам, что «решила заняться своим физическим здоровьем». В клинике она прошла обследование, в рамках которого сдавала анализы, сделала УЗИ и компьютерную томографию.

«Вышла из больницы в слезах. Сердце слабое стало, говорят, нельзя нервничать. Насмешили, конечно. В желудке какое-то образование — операция предстоит и еще что-то и [черт] пойми что», — сообщила бьюти-блогер.

По ее словам, после слез она собралась и теперь «готова пройти и этот этап своей жизни».

Подписчики в комментариях советуют звезде пересдать анализы, чтобы наверняка убедиться, нужна ли ей все-таки операция.

Поклонники желают Айзе не отчаиваться и скорее решить все проблемы.

«Ты замечательная! Люби себя и береги! Выздоравливай», — пишет в комментариях пользователь под ником rain_evgenia.

«Выздоравливай, красотка, и старайся не нервничать, все мы знаем, что болячки от нервов», — добавила alina_kalibri.

Среди комментаторов нашлись и те, кто выразил сомнения в правдивости слов Анохиной. Они предположили, что за заявлениями о проблемах со здоровьем может скрываться «очередная пластическая операция».