Звезда «Дома-2» Марсиага поделилась впечатлениями о сексе с Колесниковым

Москва, 7 октября. Участница телешоу «Дом-2» Мария Сигаева, известная под псевдонимом Марсиага, поделилась впечатлениями от ночи, проведенной вместе с Максимом Колесниковым. Ранее девушка объявила своеобразный конкурс, призом в котором стала она сама. Об этом пишет издание Дом 2 Life.

Согласно условиям, победитель конкурса мог делать с Сигаевой все, что пожелает. В состязании участвовали Максим Колесников, Артур Кулаков и Максим Моргенштерн. Последний уже чувствовал себя победителем, поскольку давно является фаворитом у девушки. Однако Марсиага решила отдать власть над собой Колесникову.

«Перед розыгрышем я сказала, что победитель сможет делать со мной все что угодно. На что Максим Колесников заявил, что по-любому переспит со мной. Думаю, нет, он на такое не пойдет. Все изменилось, когда Максим начал танцевать мне приватный танец, сам, а не по моей указке, вот тогда я и поняла, что он не шутил», — пояснила девушка.

По словам Сигаевой, той ночи она не забудет никогда. При этом секс с Колесниковым ей понравился больше, чем с предыдущими партнерами. При этом она отметила, что не ожидала такой скудной фантазии от молодого человека, рассчитывая на более «экзотические» желания.

Ранее стало известно, что бывший звездный участник телешоу «Дом-2» Евгений Кузин заявил, что после трех лет брака решил развестись с Сашей Артемовой. Будущие супруги познакомились на съемках «Дома-2», где Кузин «отбил» девушку у старого друга Никиты Кузнецова. В 2017 году пара сыграла шикарную свадьбу, супруги покинули проект и жили в Москве.