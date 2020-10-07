Байден обвинил «силы тьмы» в разделении американцев

Вашингтон, 7 октября. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что жителей страны разъединяют «силы тьмы». Поэтому американцам необходимо объединяться. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом политик сказал во время своего выступления в городе Геттисберг, штат Пенсильвания.

«Силы тьмы, силы разделения, силы прошлого тянут нас в разные стороны, прижимают к земле, удерживают нас», — сказал Байден.

Он также отметил, что на сегодняшний день необходимо «строить не стены, а мосты, не сжимать кулаки, а раскрывать объятья». Кроме того Байден обратил внимание, что экстремисты и сторонники «превосходства белой расы» якобы пытаются свергнуть Америку. Он также призвал политические силы страны объединиться в борьбе с коронавирусом и следовать науке, а не политическим интересам.

Напомним, ранее бывшая первая леди САШ Мишель Обама поддержала Джо Байдена в президентской гонке и обвинила Дональда Трампа в разжигании расизма в стране.