Максакова поставила точку в деле о родстве со Сталиным

Москва, 7 октября. Экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова не удовлетворилась результатами ДНК-теста, который показал, что она не внучка Иосифа Сталина, и решила сдать полный анализ крови, передает «СтарХит».

Артистка ранее заявляла, что ее бабушка была одной из фавориток советского вождя. Поэтому она решила прибегнуть к тесту, чтобы выяснить — не дедушка ли ей Сталин. Экспертизу согласились провести правнук Сталина Селим Бенсаад и внук Юрий Давыдов.

В августе сообщалось, что тест показал, что Максакова и Давыдов с вероятностью 95,86% не являются родственниками. Однако на 56,61% существует вероятность, что певица и Бенсаад — двоюродные брат и сестра.



Чтобы докопаться до правды, оперная дива сделала полный анализ крови.

«Этот анализ показал, что у меня 75% крови из Восточной Европы. Еще 8% из Финляндии, но это по линии папы. Также есть сведения, что имеется кровь с Британских островов — целых 10%. И это для меня большая загадка, поскольку никаких родственников из Великобритании у меня нет. Но анализ не показал наличия грузинской крови, значит, я не могу быть внучкой Сталина», — призналась Максакова в эфире шоу «Пусть говорят».

Заняться генеалогическим древом Максакову подтолкнул тот факт, что ее мама никогда не знала имя своего отца. Бабушка унесла эту тайну в могилу. Экс-депутат намерена продолжить изучение семейного древа.