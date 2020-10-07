Россиян хотят защитить от произвола коллекторов

Москва, 7 октября. В октябре в Госдуму РФ могут быть внесены на рассмотрение поправки к закону о защите прав и интересов должников при возврате просрочки, сообщают «Известия». Эксперты полагают, что закон сделает процесс взыскания долгов более жестким для коллекторов.

В доработанном варианте поправок содержатся нормы, которые ужесточают надзор за деятельность коллекторов. Важным фактом является содержание в законе нормы о том, что регулирование деятельности взыскателей распространяется не только на коллекторские агентства, но и на банки, а также МФО.

Все эти организации теперь должны будут записывать разговоры с должниками и хранить их в течение двух лет.

Кроме того, вводится понятие «автоматизированный интеллектуальный агент (робот-коллектор)» и правила его использования. Теперь организации не смогут списать свою вину на технические сбои автоматических «помощников».

Отказаться от взаимодействия теперь станет проще. Должник сможет отправить письмо по электронной почте, через день взыскатель должен будет прекратить общение с должником.

Коллекторы также будут нести ответственность, если разгласят данные о долге по месту работы или учебы должника. В этом случае придется возмещать и убытки, и моральный вред.

Содержание поправок пока еще обсуждается, источник издания подчеркнул, что в документ до внесения в Госдуму могут быть внесены дополнительные изменения.

В конце августа президент РФ Владимир Путин призвал главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова взять под контроль деятельность коллекторов, передавал RT. По его словам, иногда их работа «переходит всякие границы».