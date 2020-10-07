Распутина осталась без гонорара и черной игры после обмана афериста

Москва, 7 октября. Российская певица Маша Распутина оказалась обманута организаторами свадьбы, которая проходила в Хабаровске. Исполнительница была приглашена туда в качестве артиста, однако с полной выплатой обещанного гонорара оказались проблемы. Об этом пишет издание «Собеседник».

О произошедшем рассказал продюсер Распутиной Виктор Захаров. Он пояснил, что человек, который приглашал певицу выступить на празднике, предложил гонорар ниже того, который обычно получает артистка. Представитель Распутиной отказал, однако организатору удалось уговорить Захарова.

«Сказал, что Мария – любимая певица тех людей, которые устраивают свадьбу. Вдобавок клятвенно пообещал, что организует еще одно выступление Марии, а также перешлет в качестве подарка десять килограммов черной икры», — рассказал продюсер Маши Распутиной.

Певица согласилась, прилетела в Хабаровск и ее выступление на свадьбе прошло удачно. Однако организатор оказался непорядочным, поясняет Захарова. Мужчина так и не организовал второго выступления для Распутиной и черной икры не прислал. Первое время он обещал отправить обещанное, однако потом перестал выходить на связь.

Ранее личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин показал новое архивное фото. На этот раз в его Instagram появился снимок певицы Маши Распутиной в молодости.